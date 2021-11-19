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Sokak ortasında korkunç olay...Önce eski nişanlısını sonra kendisini bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sokak ortasında korkunç olay...Önce eski nişanlısını sonra kendisini bıçakladı Erzurum'da sokak ortasında yaşanan bıçakla yaralama olayının detayları ortaya çıktı.

ERZURUM (İHA) - Sokak ortasında korkunç olay...Önce eski nişanlısını sonra kendisini bıçakladı

ERZURUM - Erzurum'da sokak ortasında yaşanan bıçakla yaralama olayının detayları ortaya çıktı.

İddiaya göre, Muhammet Y. eski nişanlısı olduğu öğrenilen Zeynep U'yu sokak ortasında defalarca bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Daha sonra bıçakla kendisini yaralayan Muhammet Y. ağır yaralı olarak Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Eski nişanlıların burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

Olayın ardından polis geniş çaplı tahkikat başlattı.

Sokak ortasında korkunç olay...Önce eski nişanlısını sonra kendisini bıçakladı

Sokak ortasında korkunç olay...Önce eski nişanlısını sonra kendisini bıçakladı

Sokak ortasında korkunç olay...Önce eski nişanlısını sonra kendisini bıçakladı

Sokak ortasında korkunç olay...Önce eski nişanlısını sonra kendisini bıçakladı

Sokak ortasında korkunç olay...Önce eski nişanlısını sonra kendisini bıçakladı

Önce eski nişanlısını sonra kendisini bıçakladı! İkisi de kurtarılamadı

Önce eski nişanlısını sonra kendisini bıçakladı! İkisi de kurtarılamadı

 Önce yanındaki kadını, sonra kendisini bıçakladı

Önce yanındaki kadını, sonra kendisini bıçakladı

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