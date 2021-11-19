ERZURUM (İHA) - Sokak ortasında korkunç olay...Önce eski nişanlısını sonra kendisini bıçakladı

ERZURUM - Erzurum'da sokak ortasında yaşanan bıçakla yaralama olayının detayları ortaya çıktı.

İddiaya göre, Muhammet Y. eski nişanlısı olduğu öğrenilen Zeynep U'yu sokak ortasında defalarca bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Daha sonra bıçakla kendisini yaralayan Muhammet Y. ağır yaralı olarak Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Eski nişanlıların burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

Olayın ardından polis geniş çaplı tahkikat başlattı.