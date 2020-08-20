Sokak ortasındaki cinayette hayatını kaybeden Hüsame Ünveren, toprağa verildi
Sokak ortasındaki cinayette hayatını kaybeden Hüsame Ünveren, toprağa verildiSokak ortasındaki cinayette 2 şüpheli yakalandı, 3 şüpheli aranıyor (2)Samsun'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hüsame Ünveren'in (24) cenazesi, Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'nda...
20.08.2020 19:33 | Son Güncelleme: 20.08.2020 19:54
Sokak ortasındaki cinayette hayatını kaybeden Hüsame Ünveren, toprağa verildi
Sokak ortasındaki cinayette 2 şüpheli yakalandı, 3 şüpheli aranıyor (2)
Samsun'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hüsame Ünveren'in (24) cenazesi, Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'nda yapılan otopsisinin ardından, yakınlarına teslim edildi. Ünveren, Fatih Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Teknepınar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: DHA