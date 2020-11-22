Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada
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Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada

22.11.2020 11:55 | Son Güncelleme: 22.11.2020 12:30

Antalya'da bir kişi, gece saatlerinde iki kadını sokak ortasında tokatlayarak darp etti. Kadınların, 'Burada kimse yok mu? Komşular' şeklindeki yardım çığlıkları sokaklarda yankılanırken, darp anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde sosyal medyada paylaşılan kavga görüntülerinde, erkek bir şahıs, yabancı uyruklu olduğu belirtilen iki kadını sokak ortasında darp etmeye başladı. Sırayla kadınları sertçe tokatlayan şahsı, başka bir kadın ile adam ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

"BURADA KİMSE YOK MU?"

Kavganın sebebi anlaşılamazken, erkek şahıs iki kadını tutup arabaya götürmeye çalıştı. Darp edilen kadınlardan birisinin sürekli, 'Burada kimse yok mu?' 'Komşular' sözleri görüntülere yansıdı. Erkek şahıs kolundan tuttuğu bir kadını zorla araca bindirmeye çalışması, ardından diğer kadına yönelmesi de görüntülere yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Darp anı vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

Haber Yorumları (5)
VATANDAŞ: Yabancı uyruklu arkadaşlar; burada caydırıcı cezalar yok, yargılamalar seneler sürer, hapse girmek özel çaba ister, zorla hapse girilse bile orada ortam hiç fena değil. çoğu insan için hapis dışarıdan daha iyi. İllaki bir yasa çıkar salarlar zaten. velhasılı şiddet çok. Sonra şaşırmayın.
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SERHAN: ülke karaktersiz dolu adamlıgı bayan dövmek saniyorlr adamlık efendi olmaktır kimseye zarar vermemektir bunu ögrenemediler anlaşamıyorsan uzak duracaksın yoluna bakcaksın zor degil.
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MEDYA UZMANI: ARTIK UZAKTAN IZLIYORUZ, OLACAKLARI BEKLIYORUZ. EMSAL KARARLARDA HAK HUKUK YOK BEYLER
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