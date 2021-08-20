Sokak ortasında bıçaklı tekme tokat 'velayet' kavgası
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Sokak ortasında bıçaklı tekme tokat 'velayet' kavgası

Sokak ortasında bıçaklı tekme tokat 'velayet' kavgası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta boşanmak üzere olan bir çift, çocuklarının velayeti konusunda anlaşamayınca ortalık savaş alanına döndü.

Esenyurt'ta boşanmak üzere olan bir çift, çocuklarının velayeti konusunda anlaşamayınca ortalık savaş alanına döndü. İki aile üyelerinin birbirlerine bıçak ve yumruklarla saldırdığı olayda velayeti için kavga edilen çocuksa tartışmanın ortasında tek başına kaldı. İki aile arasında yaşanan o kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre boşanma arifesinde olan çift arasında çocuklarının velayeti konusunda tartışma yaşandı. Tartışmaya çiftlerin aile üyelerinin de katılmasıyla ortalık savaş alanına döndü. İki aile üyelerini birbirlerine bıçak ve yumruklarla saldırırken velayeti için kavga çıkarttıkları çocukları ise yaşanan olayların tam ortasında tek başına kaldı. Bir süre sonra çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşen taraflar çocuğu da alarak evlerine dağıldı. İki aile arasında yaşanan velayet kavgası ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Sokak ortasında bıçaklı tekme tokat 'velayet' kavgası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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