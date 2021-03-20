Sokak ortasında bıçaklı saldırı: 1 ölü
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Sokak ortasında bıçaklı saldırı: 1 ölü

20.03.2021 20:30 | Son Güncelleme: 20.03.2021 20:37
Sokak ortasında bıçaklı saldırı: 1 ölü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Murat Çelik (18) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında sokak ortasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli şahıs, yanında taşıdığı bıçakla Çelik'i yaralayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Çelik'i görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bıçakla ağır yaralanan Murat Çelik, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, sağlık ekipleri tarafından Karşıyaka ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri cinayet şüphelisini her yerde ararken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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