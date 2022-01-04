SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANDI; KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR - Haberler
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SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANDI; KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da Ahmet Türkoğlu (30), sokakta tartıştığı, kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralandı.

ŞANLIURFA'da Ahmet Türkoğlu (30), sokakta tartıştığı, kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde, Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Türkoğlu, yolda karşılaştığı, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tartışma sonucu bıçaklandı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Türkoğlu, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet Türkoğlu'nun sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Polis, olay sonrası kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANDI; KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANDI; KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANDI; KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANDI; KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

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