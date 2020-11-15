Sokak ortasında ateş açılarak öldürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sokak ortasında ateş açılarak öldürüldü

15.11.2020 10:57 | Son Güncelleme: 15.11.2020 11:01
Sokak ortasında ateş açılarak öldürüldü

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Yakup Yüksel (34), sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda, vücuduna 4 mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Yakup Yüksel (34), sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda, vücuduna 4 mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Yakamoz Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen Yakup Yüksel'e, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Vücuduna 4 mermi isabet eden Yüksel, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Yüksel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırı anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Sokak ortasında ateş açılarak öldürüldü
Sokak ortasında ateş açılarak öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur KAYA

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Hafter'i eleştiren Libyalı kadın avukat, Bingazi'de sokak ortasında öldürüldü
Son dakika haberleri | Hafter'i eleştiren Libyalı kadın avukat, Bingazi'de sokak ortasında öldürüldü
13 gündür kayıp oğlunu, sokak sokak arıyor
13 gündür kayıp oğlunu, sokak sokak arıyor
Son dakika haberleri! Sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Donald Trump Abdülhamit Gül Vladimir Putin Mustafa Varank Berat Albayrak
Magazin Cem Yılmaz Aydemir Akbaş İbrahim Tatlıses Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Cenk Tosun Şenol Güneş Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Daha Fazla Medya Çocuk Kasım İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokak ortasında ateş açılarak öldürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 11:04:40. #1.15#
title