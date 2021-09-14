Son dakika haberi... Sokak kedisini tekmeleyerek öldürüp can çekişmesini izledi...Dehşet anları kamerada - Haberler
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Son dakika haberi... Sokak kedisini tekmeleyerek öldürüp can çekişmesini izledi...Dehşet anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Sokak kedisini tekmeleyerek öldürüp can çekişmesini izledi.

Sokak kedisini tekmeleyerek öldürüp can çekişmesini izledi...Dehşet anları kamerada

İSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa Kuru Gıda Hali'nde çalışan bir kişi, duvarın dibine sıkıştırdığı sokak kedisini tekmeleyerek öldürdü. Cani adam kedinin can çekişini de izlerken, kan donduran olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Olay, pazar günü akşam saatlerinde Bayrampaşa Kuru Gıda Hali'nde gerçekleşti. İddiaya göre, halde çalışan R.A. bir sokak kedisini duvarın dibine sıkıştırarak tekmeledi. Cani adam dakikalarca tekmelediği sokak kedisinin can çekişini de izlerken, kan donduran olay bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

(BT-RU-AŞ-Y)

Son dakika haberi... Sokak kedisini tekmeleyerek öldürüp can çekişmesini izledi...Dehşet anları kamerada

Son dakika haberi... Sokak kedisini tekmeleyerek öldürüp can çekişmesini izledi...Dehşet anları kamerada

Son dakika haberi... Sokak kedisini tekmeleyerek öldürüp can çekişmesini izledi...Dehşet anları kamerada

Son dakika haberi... Sokak kedisini tekmeleyerek öldürüp can çekişmesini izledi...Dehşet anları kamerada

Son dakika haberi... Sokak kedisini tekmeleyerek öldürüp can çekişmesini izledi...Dehşet anları kamerada

Son dakika haberi... Sokak kedisini tekmeleyerek öldürüp can çekişmesini izledi...Dehşet anları kamerada
İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi... Sokak kedisini tekmeleyerek öldürüp can çekişmesini izledi...Dehşet anları kamerada - Haberler
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