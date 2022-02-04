Sokak kedisi Taşköprü Belediye Başkanının makamına "misafir" oldu - Haberler
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Sokak kedisi Taşköprü Belediye Başkanının makamına "misafir" oldu

AA, Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
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Sokak kedisi Taşköprü Belediye Başkanının makamına

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, odasına kadar gelen sokak kedisine mama yedirdi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, odasına kadar gelen sokak kedisine mama yedirdi.

Taşköprü Belediyesine giren bir kedi, Belediye Başkanı Çatal'ın makamına kadar çıktı. Bir süre kediyi seven Çatal, mama verdi.

Sosyal medya hesabından bu anların fotoğrafını paylaşan Çatal, "Her daim halkımıza sonuna kadar açık olan makam kapımızı bu sefer can dostlarımızdan bir kedimiz araladı. Güzel vakit geçirdiğimiz can dostumuz bizde hoş bir sada bıraktı. İnsanlarımızın olduğu gibi sokak hayvanlarımızın da her zaman sorgusuz sualsiz yanındayız. İnsanlık, yaratılmış her şeye sevgi ve merhamet duyabilmektir." ifadelerini kullandı.

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel

Medya, kedi, Güncel, Haber

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