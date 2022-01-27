Sokak hayvanlarını besleyen emekli hostes, kendisine engel olan adama isyan etti - Haberler
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Sokak hayvanlarını besleyen emekli hostes, kendisine engel olan adama isyan etti

Haberler.com - Güncel
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THY Eğitim Şekerci Kampüsü önünde sokak hayvanlarını besleyen emekli hostes Nur Avcı, pazarlama müdürü Emre Akman tarafından engellendiğini öne sürdü. Avcı'nın çektiği videoda şahsın yola koyulan mamaları topladığı görülüyor.

Thy Uçuş Eğitim Merkezi Sedat Şekerci Kampüsü'nde kötü hava şartlarında hayatta kalmaya çalışan sokak hayvanlarını beslemek isteyen emekli hostes Nur Avcu, kötü bir sürprizle karşılaştı.

MAMALARI TOPLARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Hayvanlar için koyduğu mamaların toplandığını söyleyen Avcı, o anları ve engel olmak isteyen kişiyi kayda aldı. Pazarlama Müdürü Emre Akman'ın kapının dışında yaptığı beslemeyi engellediğini söyleyen Avcı, "Her yere yayacağım, yaptıklarıma pişman olacakmışım. Yaptığım beslemeye engel olmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

TEPKİ GÖSTERDİ

Videoda mamaları topladığı görülen şahsın ise kendisini çeken Avcı'nın üzerine yürüdüğü görülüyor.

Haberler.com - Güncel

Sokak Hayvanları, THY, Güncel, Haber

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Yorumlar (2)

Babilya :

Yiyecek ekmeğe muhtaç olursun İnşallah.Senin gibi insanlara insan demek yanlış olur.Hayvanlara zulüm yapanları başka şehirlerde toplasınlar.Devlet hayvanlara yaşam hakkı vermeli.

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Levent DEĞİRMENCİ :

Allah buyuk bır tas emeğe muhtac olacağın gunler de olacaktır ınsan olarak ne dıyelım

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