Sokak hayvanlarına bahçesinde bakıyor
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Sokak hayvanlarına bahçesinde bakıyor

İhlas Haber Ajansı / YUNUS DAŞDEMİR - Haberler | Yaşam

Sokak hayvanlarına bahçesinde bakıyor Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan Elif Yıldız Nasuhoğlu, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında aç kalan sokak hayvanlarını bahçesinde oluşturduğu özel alanda her gün besliyor.

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Sokak hayvanlarına bahçesinde bakıyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan Elif Yıldız Nasuhoğlu, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında aç kalan sokak hayvanlarını bahçesinde oluşturduğu özel alanda her gün besliyor.

4 yıldır bahçesinde sokak hayvanlarına baktığını belirten Elif Yıldız Nasuhoğlu, "Elimden geldiği kadar sokak hayvanlarına bakmaya çalışıyorum. Yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyorum. Onların sağlık kontrollerini yaptırıyorum. Sokak hayvanlarının yaşamları çok zor. Amacım, her zaman sokak hayvanlarının yardıma ihtiyacı olduğuna vurgu yapmak. Bütün insanları sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını rica ediyorum. İstedikleri sadece bir kap mama, bir kap su ve azıcık sevgi. Lütfen onların yaşamlarına destek olalım. Duyarlı olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarına bahçesinde bakıyor
Sokak hayvanlarına bahçesinde bakıyor
Sokak hayvanlarına bahçesinde bakıyor
Sokak hayvanlarına bahçesinde bakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS DAŞDEMİR

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