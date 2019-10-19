Sokak hayvanları için şarkı bestelediler

19.10.2019 11:49

İzmir'de bir müzik grubu, sokak hayvanlarına yönelik kötü muamele ve onların yaşadığı sıkıntılara dikkati çekmek amacıyla şarkı besteledi.

İzmir'de yaşayan müzisyen Sinan Göksan, 10 yıl önce yardıma muhtaç sokak kedilerini sahiplenmeye başladı. Onların beslenmesi ve barınması ile yakından ilgilenen Göksan'ın evi, bu süreçte 25 sokak kedisinin sığınacağı bir yuva oldu.

Sokak hayvanlarının maruz kaldığı kötü duruma dikkati çekmek amacıyla şarkı bestelemeye karar veren Göksan, bu düşüncesini grup arkadaşları Yetkin Güntürk ve Hüseyin Balcı ile paylaştı.

Müzik grubu üyelerinin katkısıyla sokak hayvanları için şarkı ortaya çıktı. Göksan ve arkadaşları şarkıyı konserlerinde ve birçok etkinlikte müzikseverlerle buluşturuyor.

Göksan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır evinin çevresindeki yardıma muhtaç 25 kediyi ailesiyle büyüttüğünü ve onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenmeye çalıştığını dile getiren Göksan, birçoğunun zorlu şehir hayatında hayatta kalmaya çalıştığını belirtti.

Sokak hayvanlarının yaşadığı sıkıntılara yönelik farkındalık oluşturmak için müzik grubu olarak şarkı bestelediklerini anlatan Göksan, şunları kaydetti:

"Betonlaşan şehir hayatı sokak hayvanlarının yaşamını zorlaştırıyor. Yolun karşısına geçmek ya da yemek ihtiyacı bunlardan birkaçı. Bu şarkının temelinde bu problemler var. İlham aldığım konu sokakta yardıma muhtaç hayvanlardı. Bazı insanlar yardımcı oluyor, bazıları da gerçekten kötü davranıyor. Bir şey söylemek gerekiyor gibi hissettim. Şarkının sözlerinde, evden atılan hayvanlardan tutun dışarıda yaşamaya çalışan hayvanlara kadar onların dilinden insanlara bir şeyler söylemek var. Aslında bir empati kuruyoruz."

Şarkının adı "O beni sevmedi"

Müzik grubunun üyesi Yetkin Güntürk de "Vatka" isimli müzik grubunun 3 kişiden oluştuğunu ifade etti.

Sokak hayvanları için yaptıkları şarkıya "O beni sevmedi" ismini verdiklerini belirten Güntürk, "Bu şarkının yazılmasına, hayvanlara yapılan eziyetler neden oldu. Mesela şarkının başlangıç sözlerinde 'Daireler çiziyorum, evimin dışında arıyorum' ifadeleri yer alıyor. Kedi evinden ayrıldığında uzak bir yere bırakıldığında evine dönmeye çalışırken daireler çizerek evini bulmaya çalışırmış. Şarkıda buna yer verdik." diye konuştu.

Kaynak: AA