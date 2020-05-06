Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı

Sokağa çıkma yasağı olan 19 yaşındaki Aleyna Tilki, bir eşeği otlatmaya çıktı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Tilki, "İlk eşek arkadaşım" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altındaki vatandaşların ve 65 yaş üstündekilerin sokağa çıkması yasaklandı. Bu yasağa takılan 19 yaşındaki Aleyna Tilki ise kurallara uymayarak sokağa çıktı. Bir eşek ile çimenlikte video çeken Aleyna Tilki, Instagram hesabından video çekerek "Eşek bir arkadaşım var. İlk eşek arkadaşım benim" dedi.

OYUNCAKLARIYLA KÜVETE GİRMİŞTİ

Salgın nedeniyle evinde olan Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde oyuncaklarıyla banyosundaki küvete girerek poz vermişti. Tilki'nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.