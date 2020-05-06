Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı
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Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı

Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı
06.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:50

Sokağa çıkma yasağı olan 19 yaşındaki Aleyna Tilki, bir eşeği otlatmaya çıktı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Tilki, "İlk eşek arkadaşım" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altındaki vatandaşların ve 65 yaş üstündekilerin sokağa çıkması yasaklandı. Bu yasağa takılan 19 yaşındaki Aleyna Tilki ise kurallara uymayarak sokağa çıktı. Bir eşek ile çimenlikte video çeken Aleyna Tilki, Instagram hesabından video çekerek "Eşek bir arkadaşım var. İlk eşek arkadaşım benim" dedi.

Sokağa çıkma yasağını delen Aleyna Tilki, eşek otlattı

OYUNCAKLARIYLA KÜVETE GİRMİŞTİ

Salgın nedeniyle evinde olan Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde oyuncaklarıyla banyosundaki küvete girerek poz vermişti. Tilki'nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

Sokağa çıkma yasağını delen Aleyna Tilki, eşek otlattı
Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı

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