Sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelgede bir sonraki karara kadar her gün akşamları ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Geçen haftalarda uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta da olacak mı ve detayları neler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve detayları!

30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir genelge yayınlanmıştı. O tarihten itibaren hafta içi var olan sokağa çıkma kısıtlamasına ek olarak hafta sonu sokağa çıka kısıtlaması da getirildi. Geçen haftalarda uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu hafta da devam edecek. 11 Aralık Cuma itibariyle başlayacak olan kısıtlamada bilinmesi gereken birkaç önemli detay bulunuyor. Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nelerdir? Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Tüm soruların cevapları burada!

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri tarafından yayınlanan ve 81 ilin tüm valiliklerine gönderilen genelge doğrultusunda yeni bir karar çıkana kadar her hafta sonu sokağa çıkma yasağı daha doğrusu kısıtlaması uygulanacak. Hafta içleri de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gündüzleri de kapsayan türü olan hafta sonu çıkma yasağı belli durumlarda genişletilebilecek. Örneği hafta sonu saat 17:00'a kadar vatandaşlar evlerine yürüme mesafesinde olan market, bakkal, fırın ve manav gibi temel ihtiyaç giderecekleri yerlere gidebilecekler. Ayrıca İçişleri tarafından yayınlanan genelgede bulunan muaf listesinde olanlar hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olacaklar.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerini akşam 21:00 ile sabah 05:00 olarak belirlemiştir. Bu yasak hafta sonu da devam ediyor fakat hafta sonu sokağa çıkma yasağı gündüzleri de kapsıyor. Bu doğrultuda bu hafta 11 Aralık Cuma akşam 21:00'dan 14 Aralık Pazartesi saba 05:00'a kadar ülkede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.