Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı
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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Düzce'de şehir merkezinde motosikletiyle kağıt toplayan Ramazan D.'ye hem kısıtlama nedeniyle hem de ehliyeti olmadığı gerekçesiyle idari işlem uygulandı. Toplamda 5 bin 850 TL ceza kesilen Ramazan D. 6 aylık bebeği olduğunu söyleyerek polislere ceza kesmemeleri için yalvardı. Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Düzce şehir merkezinde meydana gelan olayda polis ekipleri çöplerden kağıt topladığı öğrenilen Ramazan D.'nin ehliyetinin ve sokağa çıkma izninin olmadığını tespit etti. Bunun üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edilirken, Ramazan D. ise ceza yememek için dakikalarca polis ekiplerine yalvardı.

"NE OLUR CEZA KESMEYİN"

Çöplerden kağıt topladığını ve 6 aylık bir bebeğinin olduğunu söyleyen Ramazan D. "Ne olur ceza kesmeyin. Hiç durumum yok. Bu cezayı ödeyemem" diyerek gözyaşı döktü.

5 BİN 850 TL CEZA KESİLDİ

Polis ekipleri Ramazan D'ye ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından toplamda 5 bin 850 TL para cezası keserken, bağlanan motosikleti ise Yediemin otoparkına götürüldü.

Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, tepkileri de beraberinde getirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (1)
HÜSEYİN BOZAĞAÇ: Senin gibi 8 bin tl alsa girmez araka sokaklarda gezer
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