Kısıtlamaya aldırış etmeyen alkollü sürücülerin biri kaçtı, diğeri üflemek istemedi
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Kısıtlamaya aldırış etmeyen alkollü sürücülerin biri kaçtı, diğeri üflemek istemedi

11.12.2020 03:13 | Son Güncelleme: 11.12.2020 03:22
Kısıtlamaya aldırış etmeyen alkollü sürücülerin biri kaçtı, diğeri üflemek istemedi

KARABÜK'te sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde, polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ile alkol ölçümü yaptırmak istemeyen sürücüye toplam 8 bin 556 TL para cezası kesildi.

KARABÜK'te sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde, polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ile alkol ölçümü yaptırmak istemeyen sürücüye toplam 8 bin 556 TL para cezası kesildi.

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, kent merkezinde Gökhan S. yönetimindeki 78 SS 446 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takip edilen otomobil, yaşanan kovalamacanın ardından Şirinevler Mahallesi'nde durduruldu. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde 2.00 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Gökhan S.'ye, alkollü araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı. Gökhan S., ifadesi alınması üzere polis merkezine götürüldü.

ALKOL ÖLÇÜMÜ YAPTIRMAK İSTEMEDİPolisin, Kayabaşı Mahallesi girişinde yaptığı uygulamada ise İbrahim O.'nun kullandığı 34 RV 1793 plakalı araç durduruldu. Alkollü olduğu anlaşılan sürücü, ekiplere kimlik göstermedi ve alkol ölçümü yaptırmak istemedi. Olay yerinde çekim yapan gazetecilere de tepki gösteren sürücü, önce alkol ölçümü için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne daha sonra da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sürücülere alkollü araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplam 8 bin 556 TL para cezası uygulandı.


Kısıtlamaya aldırış etmeyen alkollü sürücülerin biri kaçtı, diğeri üflemek istemedi
Kısıtlamaya aldırış etmeyen alkollü sürücülerin biri kaçtı, diğeri üflemek istemedi
Kısıtlamaya aldırış etmeyen alkollü sürücülerin biri kaçtı, diğeri üflemek istemedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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