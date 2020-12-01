Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala trafikte ve metrobüste yoğunluk oluştu. İBB'nin verilerine göre trafik yüzdesi 45 seviyelerine ulaştı.

Yeni tip koronavirüs salgınını önleme amacıyla bilim kurulu tavsiyesi ile bakanlar kurulu tarafından yeni kararlar alınmıştı. Alınan kararlar dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Alınan kararlar arasında bulunan hafta içi saat 21.00 ile saat 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması bugün yürürlüğe girecek.

TRAFİKTE VE METROBÜS İSTASYONLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala trafikte ve metrobüs istasyonlarında yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzdesi 45 seviyelerine ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı