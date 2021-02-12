Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu

12.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:34

Cevizlibağ ve Merter'deki trafik yoğunluğundan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21: 00'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ ve Merter'de her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Cevizlibağ ve Merter'deki trafik yoğunluğundan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21: 00'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ ve Merter'de her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu

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