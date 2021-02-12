Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu

Son Dakika! Türkiye'de şu ana kadar koronavirüs aşısı yapılan vatandaşların sayısı 3,5 milyonu geçti

Cevizlibağ ve Merter'deki trafik yoğunluğundan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21: 00'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ ve Merter'de her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor.