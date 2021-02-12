Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu
12.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:34
Cevizlibağ ve Merter'deki trafik yoğunluğundan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21: 00'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ ve Merter'de her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Cevizlibağ ve Merter'deki trafik yoğunluğundan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21: 00'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ ve Merter'de her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu