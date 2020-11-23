Sokağa çıkamayan yaşlıların imdadına yetişti
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Sokağa çıkamayan yaşlıların imdadına yetişti

23.11.2020 11:50 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:53
Sokağa çıkamayan yaşlıların imdadına yetişti

Bilecik'te duyarlı bir vatandaş, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkamayan kimsesiz yaşlı vatandaşların yardımına koşuyor.

Bilecik'te duyarlı bir vatandaş, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkamayan kimsesiz yaşlı vatandaşların yardımına koşuyor. Başta pazar alışverişi olmak üzere yaşlıların eksik ilaçlarına kadar alarak evlerine teslim ediyor.

Osmaneli ilçesinde ikamet eden ve uzun zamandır esnaflık yapan halk tarafından sevilen Ersin Çimen, gönüllü olarak başlattığı hizmette en büyük destekçisi ise 16 yaşındaki oğlu Buğra Mert oldu. Sokağa çıkmakta zorlanan vatandaşların ihtiyaçlarını gideren Ersin Çimen, "Başlatmış olduğum 'Gönüllüyüz Osmaneli' kampanyamızda bizleri arayarak yardım isteyen vatandaşların başta pazar alışverişlerini, market alışverişlerini ve ilaçlarına kadar temin ederek, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. İlçe merkezi hariç köylerden bile arayanlar oluyor. İlçemize 6 kilometre uzaklıktaki Selimiye Köyü'nde bana ulaşan yaşlı bir amcamızın market alışverişini yaparak, kapısına kadar terslim ettim. Burada bana en büyük destekçim 16 yaşındaki oğlu Buğra Mert oldu. Bizlere ulaşan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız oğlu ile birlikte yardımlarına koşmaya hazırız" dedi. - BİLECİK

Sokağa çıkamayan yaşlıların imdadına yetişti
Sokağa çıkamayan yaşlıların imdadına yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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