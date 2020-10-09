Şok market hafta sonu fırsat kataloğu yayınlandı! 7-13 Ekim 2020 Şok market indirimli ürünler kataloğu burada
09.10.2020 11:48 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:53
İndirimli ürünleri ile fırsatları sunan Şok market 7-13 Ekim 2020 tarihleri arası indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Gıda, temizlik, kozmetik, tekstil, teknoloji gibi ürünleriyle Şok market indirimli ürünler kataloğundan seçebilirsiniz.
Birbirinden cazip fırsatlarıyla aile bütçesine uygun ürünler ile aile bütçesine uygun fırsatlar sunan Şok market hafta sonu fırsat kataloğu yayınlandı! 7-13 Ekim 2020 Şok market indirimli ürünler kataloğu burada. İşte Şok marketin ürünleri...