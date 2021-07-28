ŞOK 28 Temmuz 2021! ŞOK aktüel ürünler! En yakın ŞOK market!
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ŞOK 28 Temmuz 2021! ŞOK aktüel ürünler! En yakın ŞOK market!

ŞOK 28 Temmuz 2021! ŞOK aktüel ürünler! En yakın ŞOK market!
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ŞOK 21 - 28 Temmuz 2021 tarihleri arasında geçerli olacak yeni kataloğunu yayınladı. ŞOK 28 Temmuz 2021! ŞOK aktüel ürünler! En yakın ŞOK market! ŞOK market!

28 Temmuz Çarşamba günü son bulacak ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Temmuz 2021! ŞOK aktüel ürünler! En yakın ŞOK market!

ŞOK 28 TEMMUZ 2021!

Motte Termostatlı Midi Fırın 239 TL,

Homend Pottoman Türk Kahvesi Makinesi 279 TL,

Wedding Nevresim Takımı 249 TL

Çift Kişilik Koltuk 499 TL

Bee Home Kare - Dikdörtgen Kek Pasta Taşıma Kabı 12,95 TL,

Paşabahçe 6'lı Reçellik

Çerezlik 14,95 TL, 6'lı Paşabahçe V-Blok Çay Bardağı 19,95 TL.

1180 cc'lik Paşabahçe Kırmızı Kapak Sürahi 12,95 TL,

Paşabahçe Midi Borcam Çeşitleri 14,95 TL,

Titiz Metal Çırpıcı 7,99 TL,

Titiz Bardak Yıkama Fırçası 9,99 TL.

Bee Home Bölmeli Büyük Dikdörtgen Saklama Kabı 4,99 TL,

4'lü Puding Kabı 4'lü 4,99 TL

1 litrelik Gold Kapak Cam Kavanoz 6,99 TL

Dekoratif Metal Tepsi 26,95 TL

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ŞOK 28 Temmuz 2021! ŞOK aktüel ürünler! En yakın ŞOK market! - Haberler
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