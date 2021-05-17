Şöhreti geride bırakıp, Milas'a yerleşti... Köy hayatı yaşıyor

Bir dönemin asi rock'çısı Özlem Tekin, uzun süredir Muğla'da köy hayatı yaşıyor.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Şanı şöhreti geride bırakan Özlem Tekin, önceki gün üzerinde şalvarı, küçükbaş hayvanlarını güderken objektife yansıdı.

3 YILDIR MİLAS'TA

Pandeminin de etkisiyle son dönemde birçok kişi şehir hayatından kaçıp Ege'nin şirin bir köyüne yerleşme hayalleri kuruyor. Bir dönemin ünlü rock'çısı Özlem Tekin ise o hayali yıllar önce gerçeğe dönüştürdü. Önce Bodrum'a yerleşen Tekin, 2018'de Milas'tan 30 dönüm arazi satın aldı, üzerine küçük bir ev yaptırdı. Eski şarkıcı şimdi çiftliğinde hayvanlarıyla birlikte şehrin kaosundan uzak bir yaşam sürüyor.

ÇALIŞANI DA VAR

Evi merkezden hayli uzakta olan Özlem Tekin, önceki gün küçükbaş hayvanlarını güderken görüntülendi. Köpeklerini de yanından bir an olsun ayırmayan Tekin, ayağında terlikleri, üzerinde şalvarıyla objektife yansıdı. Sebze meyve yetiştiren ve köy yaşamına iyiden iyiye alışan Özlem Tekin'in işlere yardımcı olması için çiftliğine personel aldığı da öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin