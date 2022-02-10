Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odasından Başkan Özten'e ziyaret

SÖĞÜTLÜ, SAKARYA (AA) - Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Yıldız ve yönetimi, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'i ziyaret etti.

Özten, yaptığı konuşmada, Karasu-Adapazarı yolu ve Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağına 2 kilometre uzaklıkta yapılması planlanan 40 iş yerinin bulunacağı Küçük Sanayi Sitesi için çalışmalara başladıklarını anımsattı.

Sanayi sitesiyle ilçe merkezinde cadde ve sokak aralarındaki oto tamircileri ve diğer imalatçıları bir araya toplamayı hedeflediklerini anlatan Özten, "Vatandaşlarımızın, oto ve traktör tamirleri ile inşaat sektörleri işlerinde kullanılan malzemeler için başka ilçelere veya Adapazarı'na gitmelerine gerek kalmayacak, tüm ihtiyaçlarını buradan temin edecekler." dedi.

Özten, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yıldız ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarı diledi.

Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yıldız da çalışmaları yakından takip ettiklerini, sanayi sitesi konusunda ilçedeki esnafa öncelik verdiği için Özten'e teşekkür etti.