Söğütlü Belediyesinden Babalar Günü etkinliği
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Söğütlü Belediyesinden Babalar Günü etkinliği

Söğütlü Belediyesinden Babalar Günü etkinliği
Anadolu Ajansı / Erol Ulu - Haberler | Güncel

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, eski belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve ilçedeki bazı siyasi parti temsilcileriyle Babalar Günü dolayısıyla bir araya geldi.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, eski belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve ilçedeki bazı siyasi parti temsilcileriyle Babalar Günü dolayısıyla bir araya geldi.

Özten, etkinlikte yaptığı konuşmada, eski belediye başkanları ve meclis üyelerine ilçede yaptıkları çalışmalardan dolayı minnettar olduklarını belirtti.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Özten, "Hizmetlerinizi unutmak mümkün değildir. Sizlerden aldığımız bayrağımızı ilçemize yakışır bir şekilde ileriye taşıyacağız." dedi.

Etkinlikte katılımcılara günün anısına kitap hediye edildi.

Söğütlü Belediyesinden Babalar Günü etkinliği
Söğütlü Belediyesinden Babalar Günü etkinliği
Söğütlü Belediyesinden Babalar Günü etkinliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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