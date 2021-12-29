Söğütlü Belediyesinden 6 ayda 103 hastaya evde sağlık hizmeti - Haberler
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Söğütlü Belediyesinden 6 ayda 103 hastaya evde sağlık hizmeti

Söğütlü Belediyesinden 6 ayda 103 hastaya evde sağlık hizmeti
AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel

Söğütlü Belediyesi, bu yılın son 6 ayında 103 hastaya evde sağlık hizmeti sundu.

Söğütlü Belediyesi, bu yılın son 6 ayında 103 hastaya evde sağlık hizmeti sundu.

Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, AA muhabirine, ilçedeki yatağa bağımlı veya yaşlıların evlerindeki bakımlarının ekipler tarafından yapıldığını belirtti.

Tam teşekküllü ambulansla hizmetlerin verildiğini anlatan Özten, gerektiğinde personelin hastanedeki işlerin yapılmasında vatandaşlara yardımcı olduğunu söyledi.

Özten, kaba inşaatı biten Toplum Sağlığı Merkezi'nin Mayıs 2022'de hizmete girmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, son 6 ayda 103 hastaya tedavileri için yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti.

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri

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