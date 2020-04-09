Söğütlü Belediyesi muhtarlara temizlik çantası dağıttı Söğütlü Belediyesi, muhtarlara içerisinde maske, kolonya, ıslak mendil, peçete ve dezenfektanın yer aldığı çanta dağıttı.

Söğütlü Belediyesi, muhtarlara içerisinde maske, kolonya, ıslak mendil, peçete ve dezenfektanın yer aldığı çanta dağıttı.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İlçe merkezinin ve tüm mahallelerin yanı sıra kamu kurumlarının düzenli olarak dezenfekte edildiğini aktaran Özten, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların da ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti.

Muhtarların bu süreçte önemli görevler yaptığını dile getiren Özten, kendilerine maske, kolonya, ıslak mendil, peçete ve dezenfektanın yer aldığı çanta hediye ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA