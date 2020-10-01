Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den Romanlar'a ziyaret
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Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den Romanlar'a ziyaret

01.10.2020 09:29 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:32
Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den Romanlar'a ziyaret

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, ilçede bulunan Romanlar'ı ziyaret etti.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, ilçede bulunan Romanlar'ı ziyaret etti.

Yeni Mahalle'deki Romanlar'ın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Özten, imkanlar dahilinde her zaman maddi ve manevi olarak onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Ailelerin ve çocukların rahat etmesi için belediye önünden başlayan tretuvarların Roman mahallesine kadar yapılacağını aktaran Özten, çalışmalarda kendilerine destek olan Romanlar'a teşekkür etti.

Özten, Yaşlılar Haftası kapsamında Yeni Mahalle'de kadınlar için okuma yazma kursu, ana okulu ve dini eğitim verilen kurslara katkılarından dolayı Elmas Tunca'yı da ziyaret ederek, hediye verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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