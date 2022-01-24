Soğuk havaya rağmen deve güreşi festivaline yoğun ilgi

FATİH, İSTANBUL (DHA) - İZMİR'in Tire ilçesinde düzenlenen 21'inci Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gördü. Festivalde Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden gelen 145 deve güreşti.

Tire Maltepe Arena'da dün yapılan 21'inci Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Tire Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Okay Cansu, Tire Emniyet Müdürü Faruk Kıran, Tire Ticaret Odası Başkanı Mehmet Delikanlı, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Festival öncesi ise geleneksel halı gecesi düzenlendi. Festivalde Tire'den, 'Şeytan', 'Gökçen Efe', 'Hırçın Hasan', 'Ciddim' İncirliova'dan, 'Tekeyörüğü', Ödemiş'ten 'Fırat', Armutlu'dan 'Yağız Efe', Selimiye'den 'Şehzade Çakıcı Bey' gibi develerin yer aldığı toplam 145 deve arenada boy gösterdi. Soğuk havaya rağmen çok sayıda vatandaşın izlediği güreşlerde heyecan gün boyu sürdü. Çevre il ve ilçelerden gelen güreş severler hem yarışları izledi hem de mangal yakıp, piknik yaptı.

Güreşlerin festival havasında geçtiğini belirten Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, "Kültürümüzü devam ettirdiğimiz için mutluyum. Güreşler soğuk havaya rağmen festival havasında geçti. Binlerce Tireli vatandaşımız ve dışarıdan gelen misafirlerimiz bugün Tire'de coşkulu bir kültür festivali yaşadı. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeni ile güreşlerimizi yapamamıştık. Bu yıl daha güzel bir organizasyon oldu. Bizler Tire Belediyesi olarak tüm geleneklerimizde olduğu gibi bu geleneğimizi de gelecek nesillere aktarmak için sürdürüyoruz. Tireli vatandaşlarımız gönüllerince eğlendi. Kazasız bir festival yaşadık. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.