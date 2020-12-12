Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

12.12.2020 12:44 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:49

Buzlu camlar ve buz sakıtları Karla kaplı ağaçlar ve bitkiler Kaldırımları temizleyen işçiler Güvercinleri yemleyen belediye personeli Belediye işçi çavuşu Zeki Çelik'in konuşması KARS - Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Buzlu camlar ve buz sakıtları

Karla kaplı ağaçlar ve bitkiler

Kaldırımları temizleyen işçiler

Güvercinleri yemleyen belediye personeli

Belediye işçi çavuşu Zeki Çelik'in konuşması KARS - Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Sarıkamış ilçesinde ise belediye ekipleri kaldırım ve caddelerde kar küreme çalışması yaparken, soğuk hava nedeniyle de bina ve ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu. Yiyecek bulmakta zorluk yaşayan güvercinlere de bazı vatandaşlar yem verdi.

Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

İlgili Haberler

Erzurum'da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor
Erzurum'da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor
MUŞ/BİTLİS - Etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi
MUŞ/BİTLİS - Etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi
Malazgirt'te kar hayatı olumsuz etkiledi
Malazgirt'te kar hayatı olumsuz etkiledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Şallı Caner Cindoruk Sermiyan Midyat
Spor Samatta Ersun Yanal Samet Aybaba Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Ateş İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor - Kars
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 12:49:28. #1.14#
title