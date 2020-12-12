Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

Buzlu camlar ve buz sakıtları Karla kaplı ağaçlar ve bitkiler Kaldırımları temizleyen işçiler Güvercinleri yemleyen belediye personeli Belediye işçi çavuşu Zeki Çelik'in konuşması KARS - Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Buzlu camlar ve buz sakıtları

Karla kaplı ağaçlar ve bitkiler

Kaldırımları temizleyen işçiler

Güvercinleri yemleyen belediye personeli

Belediye işçi çavuşu Zeki Çelik'in konuşması KARS - Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Sarıkamış ilçesinde ise belediye ekipleri kaldırım ve caddelerde kar küreme çalışması yaparken, soğuk hava nedeniyle de bina ve ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu. Yiyecek bulmakta zorluk yaşayan güvercinlere de bazı vatandaşlar yem verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci