Tülay Maciran - Ahu Figan Dilber şarkı sözleri! Tülay Maciran - Ahu Figan Dilber dinle! Ahu Figan Dilber sözleri!

Tülay Maciran - Ahu Figan Dilber şarkı sözleri! Tülay Maciran - Ahu Figan Dilber dinle! Ahu Figan Dilber sözleri!
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Ahu Figan Dilber sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Tülay Maciran'ın kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan İmkansız Ahu Figan Dilber şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Tülay Maciran - Ahu Figan Dilber mp3 indir Peki, Tülay Maciran - Ahu Figan Dilber şarkı sözleri! Tülay Maciran - Ahu Figan Dilber dinle! Tülay Maciran Ahu Figan Dilber sözleri! Ahu Figan Dilber şarkı sözü! İşte detaylar...

Tülay Maciran Ahu Figan Dilber şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Ahu Figan Dilber şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Tülay Maciran - Ahu Figan Dilber mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Tülay Maciran Ahu Figan Dilber şarkısı sözleri...

TÜLAY MACİRAN - AHU FİGAN DİLBER SÖZLERİ!

Ah u figan dilber senin elinden

Hasretin bağrımı ezdi eziyor

öldür kurtulayım tatlı dilinden

Firkatin bağrımı ezdi eziyor

***

Kaşların karası nutkumu bağlar

Hasretin canımı dağladı dağlar

Kimisi gülüyor kimisi ağlar

Kimisi yolundan azdı azıyor

***

Sensiz durmaz ey yar içerim yanar

Her beni görenler divane sanar

Gece gündüz durmaz kadehler sunar

Gülüm saki şerbet süzdü süzüyor

***

Zülfün kemendiyle asıldım dara

Düşmüşüm dertlere bilmem ne çare

Gözüm ister tende canım apara

Ellerim fetvası yazdı yazıyor

***

Uzakta ararken yakında buldum

Hamdolsun gönlümün pasını sildim

Usandım fenadan gerçeğe geldim

Gönlüm bu dünyadan bezdi beziyor

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