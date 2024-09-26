Tülay Maciran - Ahu Figan Dilber şarkı sözleri! Tülay Maciran - Ahu Figan Dilber dinle! Ahu Figan Dilber sözleri!
Ahu Figan Dilber sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Tülay Maciran'ın kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan İmkansız Ahu Figan Dilber şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Tülay Maciran - Ahu Figan Dilber mp3 indir Peki, Tülay Maciran - Ahu Figan Dilber şarkı sözleri! Tülay Maciran - Ahu Figan Dilber dinle! Tülay Maciran Ahu Figan Dilber sözleri! Ahu Figan Dilber şarkı sözü! İşte detaylar...
Tülay Maciran Ahu Figan Dilber şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Ahu Figan Dilber şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Tülay Maciran - Ahu Figan Dilber mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Tülay Maciran Ahu Figan Dilber şarkısı sözleri...
TÜLAY MACİRAN - AHU FİGAN DİLBER SÖZLERİ!
Ah u figan dilber senin elinden
Hasretin bağrımı ezdi eziyor
öldür kurtulayım tatlı dilinden
Firkatin bağrımı ezdi eziyor
***
Kaşların karası nutkumu bağlar
Hasretin canımı dağladı dağlar
Kimisi gülüyor kimisi ağlar
Kimisi yolundan azdı azıyor
***
Sensiz durmaz ey yar içerim yanar
Her beni görenler divane sanar
Gece gündüz durmaz kadehler sunar
Gülüm saki şerbet süzdü süzüyor
***
Zülfün kemendiyle asıldım dara
Düşmüşüm dertlere bilmem ne çare
Gözüm ister tende canım apara
Ellerim fetvası yazdı yazıyor
***
Uzakta ararken yakında buldum
Hamdolsun gönlümün pasını sildim
Usandım fenadan gerçeğe geldim
Gönlüm bu dünyadan bezdi beziyor