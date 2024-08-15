Doğu Ekspresinde Cinayet nerede çekildi? Doğu Ekspresinde Cinayet ne zaman çekildi, oyuncuları kim?

Doğu Ekspresinde Cinayet nerede çekildi? Doğu Ekspresinde Cinayet ne zaman çekildi, oyuncuları kim?
Haberler
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Michael Green tarafından yazılan Doğu Ekspresinde Cinayet senaryosu, Agatha Christie'nin 1934 tarihli aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Büyük ilgi çeken Doğu Ekspresinde Cinayet nerede çekildi? Doğu Ekspresinde Cinayet ne zaman çekildi?

Doğu ekspresinde Cinayet nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Doğu Ekspresinde Cinayet orijinal adıyla Murder on the Orient Express, Kenneth Branagh tarafından yönetilen gizem türündeki ABD filmidir.

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET KONUSU

1930'lu yıllarda İstanbul ve Paris arasında sefer yapan ünlü Şark Ekspresi'nde bir cinayet işlenir. Amerikalı bir milyoner trende ölü bulunur. Trende çok sayıdaki yolcu arasında ünlü Belçikalı dedektif Hercule Poirot da vardır. Trenin kara saplanıp durması, Poirot'a yerel yetkililer duruma el koymadan önce cinayeti çözmesi için birkaç saat zaman verecektir.

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET OYUNCULARI

  • Kenneth Branagh - Hercule Poirot
  • Penélope Cruz - Pilar Estravados
  • Willem Dafoe - Gerhard Hardman
  • Judi Dench - Princess Natalia Dragomiroff
  • Johnny Depp - Edward Ratchett/Lanfranco Cassetti
  • Josh Gad - Hector MacQueen
  • Derek Jacobi - Masterman
  • Leslie Odom Jr. - Dr. Arbuthnot
  • Michelle Pfeiffer - Mrs. Caroline Hubbard
  • Daisy Ridley - Mary Debenham
  • Marwan Kenzari - Pierre Michel
  • Olivia Colman - Hildegarde Schmidt
  • Lucy Boynton - Countess Elena Andrenyi
  • Manuel Garcia-Rulfo - Biniamino Marquez
  • Sergei Polunin - Count Rudolph Andrenyi
  • Tom Bateman - M. Bouc
  • Miranda Raison - Sonia Armstrong

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmde çeşitli ülkelerden görüntüler yer alsa da çekimler Malta'da yapılmıştır. Doğu Ekspresi'nin kalktığı Sirkeci Garı'ndaki çekimleri ise İngiltere'deki Longcross Stüdyoları'nda kurulan sette gerçekleştirildi.

Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Haberler.com - Gündem
Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko Türkiye'de kalabilir! Görüşmeler başladı

Dzeko Türkiye'de kalabilir! Süper Lig ekibi ile görüşmelere başladı
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi

Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Beko'da ilk ayrılık

Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Beko'da ilk ayrılık
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.