Doğu Ekspresinde Cinayet nerede çekildi? Doğu Ekspresinde Cinayet ne zaman çekildi, oyuncuları kim?
Michael Green tarafından yazılan Doğu Ekspresinde Cinayet senaryosu, Agatha Christie'nin 1934 tarihli aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Büyük ilgi çeken Doğu Ekspresinde Cinayet nerede çekildi? Doğu Ekspresinde Cinayet ne zaman çekildi?
Doğu ekspresinde Cinayet nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Doğu Ekspresinde Cinayet orijinal adıyla Murder on the Orient Express, Kenneth Branagh tarafından yönetilen gizem türündeki ABD filmidir.
DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET KONUSU
1930'lu yıllarda İstanbul ve Paris arasında sefer yapan ünlü Şark Ekspresi'nde bir cinayet işlenir. Amerikalı bir milyoner trende ölü bulunur. Trende çok sayıdaki yolcu arasında ünlü Belçikalı dedektif Hercule Poirot da vardır. Trenin kara saplanıp durması, Poirot'a yerel yetkililer duruma el koymadan önce cinayeti çözmesi için birkaç saat zaman verecektir.
DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET OYUNCULARI
- Kenneth Branagh - Hercule Poirot
- Penélope Cruz - Pilar Estravados
- Willem Dafoe - Gerhard Hardman
- Judi Dench - Princess Natalia Dragomiroff
- Johnny Depp - Edward Ratchett/Lanfranco Cassetti
- Josh Gad - Hector MacQueen
- Derek Jacobi - Masterman
- Leslie Odom Jr. - Dr. Arbuthnot
- Michelle Pfeiffer - Mrs. Caroline Hubbard
- Daisy Ridley - Mary Debenham
- Marwan Kenzari - Pierre Michel
- Olivia Colman - Hildegarde Schmidt
- Lucy Boynton - Countess Elena Andrenyi
- Manuel Garcia-Rulfo - Biniamino Marquez
- Sergei Polunin - Count Rudolph Andrenyi
- Tom Bateman - M. Bouc
- Miranda Raison - Sonia Armstrong
DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmde çeşitli ülkelerden görüntüler yer alsa da çekimler Malta'da yapılmıştır. Doğu Ekspresi'nin kalktığı Sirkeci Garı'ndaki çekimleri ise İngiltere'deki Longcross Stüdyoları'nda kurulan sette gerçekleştirildi.