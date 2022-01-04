Soğuk filmi nerede çekildi? Soğuk filmi konusu nedir, oyuncuları kim?

Soğuk filmi nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer almakta.Filmin oyuncu kadrosunda ise Cenk Alibeyoğlu, A. Rıfat Şungar, Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi yerli oyuncuların yanı sıra Valeria Skorohodova, Yulia Vaniukova ve Yulia Erenler gibi yabancı isimler de yer alıyor. Soğuk filmi nerede çekildi? Soğuk ne zaman çekildi? Soğuk filmi konusu nedir, oyuncuları kim?

SOĞUK FİLMİ ÖZETİ

Türkiye'nin sınır şehri Kars. Üç Rus kız kardeş bir pavyonda çalışmaktadır. Hayatında karısından başka bir kadın bilmeyen bir tren yolu işçisi kızlardan en küçüğüne aşık olur. İşçinin erkek kardeşi şehrin belâlılarından biridir. O da 3 kız kardeşin etrafında dolaşmaktadır. Ruslardan en küçüğü İrina'nın ülkesine dönmeye birkaç günü kalmıştır. Bundan sonrası kızların ve yol işçisi aşığın istediği gibi gitmeyecektir.

SOĞUK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri Kars'ta gerçekleştirilen ve karlı dağların, dondurucu hava koşullarının başrolde olduğu filmin yönetmenliği ve senaryosu Uğur Yücel'e ait.

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