Şoförle muavinin ortaklaşa çalışması faciaya davetiye çıkardı
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Şoförle muavinin ortaklaşa çalışması faciaya davetiye çıkardı

Şoförle muavinin ortaklaşa çalışması faciaya davetiye çıkardı
Haberler.com / Haber Editör - Haberler | Güncel

İstanbul TEM Otoyolu'nda döneceği sapağı kaçıran otobüs şoförünün, muavinin tarifiyle sapağı yakalamak için geri geri gittiği anlar faciaya davet çıkardı.

TEM Otoyolu'nda dün meydana gelen olayda 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gittiği belirtilen yolcu otobüsünün, döneceği sapağı kaçırmasının ardından işlek yoldaki araçları hiçe sayarak geri geri gittiği anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ YÖNLENDİRDİ

Sultangazi mevkiinde sapağı kaçıran otobüsün muavini ise aşağı inerek, otobüs şoförünü yönlendirdi. Hem otobüstekilerin hem de yoldaki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan otobüs şoförünün yaptığı yolun karşısındaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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