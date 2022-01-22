Şofördü, inşaat mühendisi oldu

MALATYA (İHA) - Malatya İl Sağlık Müdürlüğünde şoför olarak görev yaparken inşaat mühendisi olan Mehmet Dündar Ulutaş'a plaket verildi.

Görev yaptığı süre boyunca hem çalışıp hem okuyan, şoför olarak görev yaparken inşaat mühendisi olan Mehmet Dündar Ulutaş'ı, Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli plaket ile ödüllendirdi. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Bentli, "Ulutaş'a gayret ve fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dilerim" dedi. - MALATYA

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