Şoför esnafına maske ve eldiven dağıtıldı Kızılcahamam Şoförler Odası korona virüs tedbirleri kapsamında şoförlere maske ve eldiven dağıtımı yaptı.

Kızılcahamam Şoförler Odası korona virüs tedbirleri kapsamında şoförlere maske ve eldiven dağıtımı yaptı.

Kızılcahamam Şoförler Odası Başkanı Muzaffer Arslan, Kızılcahamam'da bulunan taksi, otobüs duraklarını ve ilçe terminalini ziyaret etti. Arslan, dünyada ve Türkiye'deki virüs vakalarının artması nedeniyle kişisel korunmayı ve yolcuların güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla eldiven ve maske dağıttı.

Başkan Muzaffer Arslan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada: "Kızılcahamam'da ticaret yapan şoför esnafımızın korona virüs salgınından etkilenmemesi ve müşterilerinin güvenilir bir şekilde taşımaları için bu duyarlılığa örnek olması acısından bugün Kızılcahamam içerisinde maske ve eldiven dağıtımı yaptık. Sağlığımızın çok önemli olduğunu vurgulamak istediğimiz bu davranışımızın devamlılığını şoför arkadaşlarımızın sürdürmesi temennisiyle herkese sağlıklı günler diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA