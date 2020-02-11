Sobadan zehirlenen çift ve kızları öldü
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Sobadan zehirlenen çift ve kızları öldü

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve kendilerini ziyarete gelen kızları yaşamını yitirdi.

11.02.2020 10:53 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:54
Sobadan zehirlenen çift ve kızları öldü

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen , baba ve kendilerini ziyarete gelen kızları yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Bozhöyük köyünde dün akşam sobayı yakarak uyuyan Abdulhamit (60), Zeliha Karataş (57) ve Ankara'dan ailesini ziyarete gelen 'a (38) sabah saatlerinde ulaşamayan yakınları eve geldi. Yakınları, kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamayınca, durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri tarafından kapısı açılarak içeri girilen evde, Karataş çifti ve kızları Zeynep Doğan hareketsiz yatarken bulundu.

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlendiği saptanan Abdulhamit ve Zeliha Karataş çiftinin öldüklerini belirledi. Zeynep Doğan ise ambulansla götürüldüğü özel bir hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Karataş çifti ile kızlarının cenazeleri, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.


Kaynak: DHA
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