Sobadan zehirlenen 90 yaşındaki kadın öldü
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Sobadan zehirlenen 90 yaşındaki kadın öldü

Sobadan zehirlenen 90 yaşındaki kadın öldüADIYAMAN'ın Besni ilçesinde yalnız yaşayan Ayşe Çetin (90), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

25.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:57
Sobadan zehirlenen 90 yaşındaki kadın öldü

Sobadan zehirlenen 90 yaşındaki kadın öldü

ADIYAMAN'ın ilçesinde yalnız yaşayan (90), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kızılin köyündeki tek katlı evinde yalnız yaşayan Ayşe Çetin'i sabah saatlerinde kontrol etmek isteyen yakınları, yaşlı kadını hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Çetin'in sobadan sızan karbonmonksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybettiğini belirledi. Ayşe Çetin'in cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: DHA

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: Sobadan zehirlenen 90 yaşındaki kadın öldü
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