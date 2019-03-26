Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen 7 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde iki aileden toplam 7 kişi, sobadan sızan gazdan etkilendi.

Midyat'a bağlı Yolbaşı ve Ortaçarşı mahallelerinde, 2 ayrı aileden toplamda 7 kişi soba zehirlenmesi vakası ile Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karbonmonoksit zehirlenmesi ile hastaneye kaldırılan G.C., Y.C., F.C., K.C., H.A., S.D., Ö.A.D. tedavi altına alındı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA