Her şey bir anda oldu! Sobada çay yapmak isterken az daha canından oluyordu Ardahan'a ailesiyle birlikte tatile giden bir kişi, sobada çay yapmak istedi ama benzinle yaktığı sobada meydana gelen parlama sonucu vücudunun birçok bölgesinden yaralandı. Erzurum'da tedaviye alınan şahsın, kafa, boyun, göğüs, kol ve ellerinde ikinci dereceden yanıklar oluştuğu belirtildi.

Ardahan'da bir kişi, dikkatsizlik sonucu canından oluyordu. Çay yapmak için benzinle yaktığı sobada meydana gelen parlama sonucu feci şekilde yandı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan kişi Erzurum'da tedavi altına alındı.

KOVALARLA SU DÖKEREK ALEVLERİ SÖNDÜRDÜLER

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Kayabeyi köyüne ailesi ile birlikte tatile giden 81 yaşındaki Kadim Ercan, evin önünde bulunan soba da çay yapmak istedi. Bir pet şişe benzini, küçük ağaç parçasına döken Ercan, sobanın içine atarak ateşi yaktı. Sobanın aniden parlaması sonucu, masa yanında bulunan pet şişedeki benzinde alev aldı.

Yanan şişeyi atmak isteyen Ercan, alevlerin sıçraması sonucu kıyafetleri tutuştu. Bağırması üzerine karşı evde oturan köy muhtarı, Ercan'ın yanına koşarak üzerinden çıkardığı tişört ile alevleri söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Daha sonra eşinin feryatlarını duyan karısı, kovalarla su dökerek alevleri söndürdü.

Çevredekilerin 112 Acil Sağlık ekibine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Kadim Ercan, Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ercan, Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kadim Ercan'ın kafa, boyun, göğüs, kol ve ellerinde ikinci dereceden yanıklar oluştuğu belirtildi.

İLK OLARAK GÖĞSÜ TUTUŞTU

Alevler parlayınca ilk olarak göğsünün tutuştuğunu ifade eden Kadim Ercan, "Çıldır'ın Kayabeyi köyüne tatile gittik. Soba çayı yapalım dedik. Sabah erken saatte sobanın yanında duran benzini ağaç parçasının üstüne dökerek sobanın içinde ateşledim. Kalan benzinde plastik şişede masanın üstündeydi. Soba alevlenince şişe de alevlendi. Üstüme sıçradı, üstüm tutuştu. Şişeyi attım atmasam evde yanacaktı. Bağırdım, eşim içerideydi geldi. Köy muhtarı karşıdan görmüş geldi, söndürdüler. İlk göğsüm tutuştu, pijamalar vardı üzerimde. Karşı evden köy muhtarı bağırmamı duymuş geldi tişörtünü çıkartarak alevlere vurdu. Hanım kovalarla su döktü, söndürdüler. İlk Ardahan Devlet Hastanesine gittik sonra buraya sevk ettiler" diye konuştu.

"VATANDAŞLAR BU TÜR YAKITLARI YAKARKEN DİKKAT ETSİN"

Yaşadığı olaydan sonra vatandaşlara uyarılarda bulunan Ercan, "Bunun bilincindeyim, olacağı varmış. Şoförüm ben ama bir anlık oldu. Çok sakat bir durum. Söndüremeselerdi ben de yanacaktım evde yanacaktı. Vatandaş yakıtla yakarken dikkat etsin. Ateş olduğun da parlıyor, tutuştuğunda kimse kurtulamıyor. Kendisi kurtulamıyor, çırpınıyor. Çevredekiler de yetişene kadar işi bitiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA