Snop ne demek? TDK'ya göre Snop nedir, ne demektir? Snop ne anlama geliyor? Snop hangi dilde? - Haberler
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Snop ne demek? TDK'ya göre Snop nedir, ne demektir? Snop ne anlama geliyor? Snop hangi dilde?

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Snop ne demek? TDK'ya göre Snop nedir, ne demektir? Snop ne anlama geliyor? Snop hangi dilde?

Türkçe'de anlamını bilmediğimiz bazı kelimeler olabiliyor. Bunlardan birisi de Snop kelimesidir. Peki, Snop ne demek? TDK'ya göre Snop nedir, ne demektir? Snop ne anlama geliyor? İşte bilgiler...

Snop nedir, ne demek? Snop kelime anlamı nedir? Türk Dil Kurumu'na göre Snop ne anlama geliyor? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

TDK'YA GÖRE SNOP NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Fransızca'dan geçen Snop kelimesi "Züppe" anlamına gelmektedir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Snop ne demek? TDK'ya göre Snop nedir, ne demektir? Snop ne anlama geliyor? Snop hangi dilde?

Tdk'ya göre snop anlamı : Züppe

TDK'YA GÖRE ZÜPPE NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre züppe kelimesi "Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklıklara ve aşırılıklara kaçan" ve "Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen, snop" anlamlarına gelmektedir.

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Haber: Snop ne demek? TDK'ya göre Snop nedir, ne demektir? Snop ne anlama geliyor? Snop hangi dilde? - Haberler
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