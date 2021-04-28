SNL coin nedir? SNL coin yorum ve detayları
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SNL coin nedir? SNL coin yorum ve detayları

SNL coin nedir? SNL coin yorum ve detayları
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Sport and Leisure ile şu anda işlem yapılan en büyük borsalar P2PB2B, Cat.Ex, STEX, ve Crex24. Listeleme yapan diğer borsalarda işlem görüyor. Peki, SNL coin nedir? SNL coin yorum ve detayları

Sport and Leisure bugünkü fiyatı ₺1,22 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺5.276.699 TRY. Sport and Leisure son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #406, piyasa değeri ₺826.735.933 TRY. Dolaşımdaki arz 678.662.953 SNL coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

SNL COİN NEDİR?

SnL belirteci kendisini, karşı taraf, piyasa veya güvenlik risklerini ortadan kaldırmayı amaçlayan istikrarlı, Ethereum destekli bir varlık olarak tanımlar.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü
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