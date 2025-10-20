Haberler

Snapchat çöktü mü, 20 Ekim Pazartesi Snapchat sorun mu var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Son dakikalarda birçok kullanıcı, Snapchat'e erişim sağlayamadığını bildiriyor. Popüler sosyal medya uygulamasına giriş yapmakta zorlanan kullanıcılar, "Snapchat neden açılmıyor, uygulama çöktü mü?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Snapchat çöktü mü, 20 Ekim Pazartesi Snapchat sorun mu var?

Fotoğraf, video, sesli ve yazılı mesaj gönderme özelliğiyle milyonlarca kişinin kullandığı Snapchat'e girişte hata alan kullanıcıların sayısı hızla artıyor. Platforma erişemeyenler, yaşanan sorunun genel bir çökme mi yoksa bölgesel bir aksaklık mı olduğunu anlamaya çalışıyor.

SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ?

Son saatlerde birçok kullanıcı, Snapchat'e giriş yapamadığını bildiriyor. Popüler sosyal medya uygulaması üzerinden fotoğraf, video, sesli ve yazılı mesaj gönderemeyen kullanıcılar, "Snapchat neden açılmıyor?" sorusuna yanıt arıyor.

KULLANICILAR GİRİŞ PROBLEMİ BİLDİRİYOR

Kısa sürede sosyal medya platformlarında çok sayıda paylaşım yapıldı. Kullanıcılar, Snapchat hesabına giriş yaparken hata aldıklarını ve mesajların yüklenmediğini belirtiyor. Özellikle mobil uygulama üzerinden erişim sağlayamayanların sayısında ciddi bir artış gözleniyor.

SUNUCU ARIZASI MI YAŞANIYOR?

Yaşanan erişim probleminin ardından gözler Snapchat'in sunucularına çevrildi. Kullanıcıların büyük kısmı, sorunun uygulama kaynaklı olduğunu düşünürken, henüz şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

DOWNTETECTOR'DE KESİNTİ RAPORLARI ARTTI

Kesinti ve erişim sorunlarını anlık olarak takip eden Downdetector verilerine göre, Snapchat ile ilgili çok sayıda arıza bildirimi yapıldı. Rapora göre kullanıcılar özellikle giriş, mesaj gönderimi ve hikâye görüntüleme aşamalarında sorun yaşıyor.

SORUN NE ZAMAN GİDERİLECEK?

Snapchat cephesinden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yaşanan benzer kesintiler, genellikle kısa sürede çözülmüştü. Kullanıcıların bir süre bekledikten sonra uygulamayı yeniden denemeleri öneriliyor.

Osman DEMİR
