"Snake Eyes: G.I. Joe Origins", 6 Ağustos'ta vizyona girecek
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"Snake Eyes: G.I. Joe Origins", 6 Ağustos'ta vizyona girecek

'Snake Eyes: G.I. Joe Origins', 6 Ağustos'ta vizyona girecek
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Yönetmen koltuğunda Robert Schwentke'in oturduğu, "Snake Eyes: G.I. Joe Origins" adlı film, 6 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda Robert Schwentke'in oturduğu, "Snake Eyes: G.I. Joe Origins" adlı film, 6 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Evan Spiliotopoulos ve Anna Waterhouse'un senaryosunu kaleme aldığı filmin basın gösterimi Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Aksiyon ve macera türündeki filmin başrollerinde Henry Golding ve Andrew Koji'nin yanı sıra oyuncu kadrosunda Samara Weaving, Ursula Corbero, Iko Uwais, Peter Mensah, Takehiro Hira, Haruka Abe, Steven Allerick, Simon Chin, Samuel Finzi, Calum Dench, Shota Kakibata ve Eri Ishida yer alıyor.

ABD ve Kanada yapımı filmin yapımcılığını ise Lorenzo Di Bonaventura, Josh Feldman ve Brian Goldner üstlendi.

Bir Japon klanının varislerinin hayatını kurtarmasıyla klana kabul edilen Snake Eyes'ın hikayesini konu edinen film özetle şöyle:

"Japonya'ya giden Snake Eyes, burada Arashikage tarafından bir ninja savaşçısı olmanın yöntemlerini öğrenir. Arashikage'nin ona sunduğu bir diğer şeyse hep özlemini çektiği yuvadır. Kendisine yeni bir dünya kuran Snake Eyes'ın hayatı, geçmişinden gelen sırların ortaya çıkmasıyla alt üst olur. Sırların ortaya çıkması, Snake Eyes'ın onuru ve sadakatinin sınanmasına neden olur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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