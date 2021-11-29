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Osmani-Pahor görüşmesi

Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani'nin konuşması

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'ın konuşması

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Kosova'da

PRİŞTİNE - Kosova'nın başkenti Priştine'de temaslarda bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, mekvidaşı Vyosa Osmani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.