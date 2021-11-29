Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Kosova'da
AA / Erkin Keçi - Haberler | Güncel
Karşılamadan detaylar Osmani-Pahor görüşmesi Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani'nin konuşması Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'ın konuşması Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Kosova'daPRİŞTİNE - Kosova'nın başkenti Priştine'de temaslarda bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, mekvidaşı...
Karşılamadan detaylar
Osmani-Pahor görüşmesi
Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani'nin konuşması
Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'ın konuşması
Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Kosova'da
PRİŞTİNE - Kosova'nın başkenti Priştine'de temaslarda bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, mekvidaşı Vyosa Osmani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.