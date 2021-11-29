Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Kosova'da - Haberler
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Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Kosova'da

AA / Erkin Keçi - Haberler | Güncel

Karşılamadan detaylar Osmani-Pahor görüşmesi Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani'nin konuşması Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'ın konuşması Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Kosova'daPRİŞTİNE - Kosova'nın başkenti Priştine'de temaslarda bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, mekvidaşı...

Karşılamadan detaylar

Osmani-Pahor görüşmesi

Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani'nin konuşması

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'ın konuşması

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Kosova'da

PRİŞTİNE - Kosova'nın başkenti Priştine'de temaslarda bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, mekvidaşı Vyosa Osmani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Kosova'da

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Kosova'da

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Kosova'da

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AA / Erkin Keçi - Son Dakika Haberleri

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