Slack nedir, Slack nasıl kulanılır? Slack ücretli mi? Slack hangi ülkenin programı?

Slack pek çok şirket tarafından severek kullanılan basit arayüzlü bir mesajlaşma uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Slack tam olarak nedir, Slack nasıl kulanılır? Slack ücretli mi? Slack hangi ülkenin programı?

Slack son yıllarda özellikle iş hayatında çokça duyduğumuz bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Slack nedir, Slack nasıl kulanılır? Slack ücretli mi? Slack hangi ülkenin programı?

SLACK NEDİR?

Slack, bulut tabanlı bir ekip iş birliği uygulamasıdır. Kanadalı geliştirici Stewart Butterfield tarafından kurulmuştur. İsmi İngilizce "Searchable Log of All Conversation and Knowledge" ibaresinin baş harflerinden türetilmiştir.

Tarihsel olarak bakıldığında IRC'nin işleyiş mantığına benzer bir yapıda çalışır. Kullanıcılar kendi ekipleri içerisinde dilediği isimle ve miktarda sohbet odaları veya kanalları açabilir. Slack içerisindeki tüm içerikler, dosyalar, konuşmalar ve kişiler aranabilir. Çok sayıda üçüncü taraf hizmet ile entegre olur; Google Drive, Trello, Dropbox, Box, GitHub gibi entegrasyonları destekler.

Ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki versiyon ile kullanılabilir. Ücretsiz versiyonda mesaj sınırlaması gibi kısıtlamalar mevcuttur.VWeb ortamında kullanılabildiği gibi IOS ve Android tabanlı cihazlarda da kullanılabilir.

SLACK'İN TARİHÇESİ NEDİR?

Slack Agustos 2013'te piyasaya sürüldü. 18 Ocak 2015'te ses ve video paylasimi konusunda uzman olan ScreenHero sirketini satin aldigini duyurdu.

Mart 2015'te, Subat 2015 icinde 4 gun boyunca saldiriya ugradigini duyurdu ve bazi kullanici bilgilerinin tehlike altında oldugunu soyledi. Veriler, e-posta adreslerini, kullanıcı adlarını, şifreli şifreleri ve bazı durumlarda kullanıcıların hesaplarıyla ilişkilendirdikleri telefon numaralarını ve Skype kimliklerini içeriyordu. Slack saldirilara cevap olarak iki asamali kimlik dogrulama mekanizmasini kullanima aldi.

Slack onceleri (IRC) Internet Relay Chat ve XMPP mesajlasma protokolu ile uyumluydu fakat sirket 2018 yilinin Mart ayinda ilgili uyumluluklarin desteklenmesine son verdi. 2018 yilinin Agustos ayinda, Slack Atlassian sirketinin HipChat ve Stride araclarinin fikri mulkiyetlerini satin aldi. 19 Ocak 2019'da yeni sirket logosunu duyurdu.