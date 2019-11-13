Skymark'ın kullandığı Boeing uçağı Japonya'da acil iniş yaptı
Haberler » Dünya » Skymark'ın kullandığı Boeing uçağı Japonya'da acil iniş yaptı - Haber

Skymark'ın kullandığı Boeing uçağı Japonya'da acil iniş yaptı

Skymark Havayolu'na ait Boeing 737 yolcu uçağı Japonya'da acil iniş yaptı.

13.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:38
Skymark'ın kullandığı Boeing uçağı Japonya'da acil iniş yaptı

Skymark Havayolu'na ait yolcu uçağı 'da acil iniş yaptı.

Japonya merkezli Kyodo Ajansı'na göre Okinawa'dan hareket eden uçağın bazı teknik aksaklıklar sebebiyle Fukuoka Havalimanı'na acil iniş yaptı. Teknik sorunların motordan kaynaklandığı belirtilirken, uçak pistinin kısa süreliğine kapandığı ve uçaktaki 139 yolcu ile kabin ekibinin güvenli bir şekilde uçaktan indirildiği bildirildi.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et