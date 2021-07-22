"Sizler Bize Şehitlerimizin Emanetisiniz"

Vali Mehmet Alpaslan Işık ve eşi hanımefendi Munise Işık kurban bayramının ikinci gününde şehit ailelerimizi ziyaret ederek onları yalnız bırakmadılar.

Vali Mehmet Alpaslan Işık ve eşi hanımefendi Munise Işık kurban bayramının ikinci gününde şehit ailelerimizi ziyaret ederek onları yalnız bırakmadılar.

Bayram ziyaretleri çerçevesinde evlerine konuk olduğu Şehit İsa Kiriş, Şehit Asteğmen Ahmet Taşer ve Şehit er Mustafa Altunbaş'ın aileleri ile bir süre sohbet ederek kurban bayramlarını tebrik eden Vali Işık, "Millet olarak bu topraklar üzerinde özgürce yaşamamızı sağlayan, vatanı ve milleti uğruna fedakarlıkların en büyüğünü yaparak canlarını bu uğurda seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temenni ediyorum" dedi.

Şehitlerimiz için Kuranı Kerim tilaveti ve duaların edildiği ziyaretlerde Devlet ve millet olarak şehit ailelerinin her zaman yakınında ve yanı başında olduklarını ifade eden Vali Işık, vatanın bölünmez bütünlüğü ve mukaddes değerleri uğruna can vererek vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmayı sürdüreceğiz. Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Kapımız ve gönlümüz tüm şehit ailelerimize daima açık olacaktır" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden şehit aileleri de mübarek kurban bayramında kendilerini ziyaret ederek mutluluklarına ortak olan Işık ailesi ve protokol üyelerine ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. Şehit ailelerine yapılan ziyaretler de çocukları da unutmayan Vali Işık, bir süre sohbet ettiği miniklere çeşitli hediyeler verdi.

Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın bayram ziyaretlerine eşi hanımefendi Munise Işık, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin ve eşi, İl Emniyet Müdür Vekili Şerafettin Coşkun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Servet Türegün eşlik etti.

Kaynak: Habermetre