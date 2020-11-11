Sızır Şelalesinde Hazan güzelliği
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Sızır Şelalesinde Hazan güzelliği

11.11.2020 08:46 | Son Güncelleme: 11.11.2020 08:51

Sızır Şelalesinde Hazan güzelliği Sivas'ın Gemerek İlçesine bağlı Sızır Şelalesi, Sonbahar'ın ağaç yapraklarına yüklediği pastel renklerle farklı bir güzelliğe büründü.

Sızır Şelalesinde Hazan güzelliği

SİVAS - Sivas'ın Gemerek İlçesine bağlı Sızır Şelalesi, Sonbahar'ın ağaç yapraklarına yüklediği pastel renklerle farklı bir güzelliğe büründü.

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır Beldesine 1 kilo metre mesafedeki Sızır şelalesi, yılın her mevsiminde büründüğü farklı güzellikleri ile doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor. Şu günlerde Hazan mevsiminin özelliklerini yansıtan şelale ve çevresinde sararan ağaç yaprakları ile ortaya çıkan renk cümbüşü görülmeye değer bir manzara sunuyor.

Şelaleyi gezen Ramiz Ayten, Sızır şelalesinin Sivas'ın görülmeye değer güzelliklerinden bir tanesi olduğunu ifade edip, "Yılın dört mevsimi ayrı güzelliğe sahip olan Sızır Şelalesi sonbaharın gelmesiyle ayrı bir güzelliğe büründü" dedi.

Sızır Şelalesinde Hazan güzelliği
Sızır Şelalesinde Hazan güzelliği
Sızır Şelalesinde Hazan güzelliği
Sızır Şelalesinde Hazan güzelliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN AKSOY

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