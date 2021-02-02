Sızır Şelalesi büyüleyici güzelliğiyle göz kamaştırıyor
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Sızır Şelalesi büyüleyici güzelliğiyle göz kamaştırıyor

02.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:50

Sivas'ın Gemerek ilçesindeki Sızır Şelalesi kış aylarında doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesindeki Sızır Şelalesi kış aylarında doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.

Gemerek ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Sızır Şelalesi doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor.

Kış aylarında ulaşım zorluğu nedeniyle ziyaretçi sayısı düşen şelale, buz sarkıtları ve çevresinin karla kaplı görüntüsüyle adeta görsel şölen sunuyor.

Sızır Şelalesi büyüleyici güzelliğiyle göz kamaştırıyor
Sızır Şelalesi büyüleyici güzelliğiyle göz kamaştırıyor
Sızır Şelalesi büyüleyici güzelliğiyle göz kamaştırıyor
Sızır Şelalesi büyüleyici güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nusret Sarıbek

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