Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı - MHP-BBP
MHP'de partiler arası bayramlaşma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri çerçevesinde videokonferans yöntemiyle yapıldı.
01.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:37
MHP'de partiler arası bayramlaşma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri çerçevesinde videokonferans yöntemiyle yapıldı.
Mevlüt Karakaya başkanlığındaki MHP heyeti, partiler arası bayramlaşmalar kapsamında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, BBP MKYK Üyesi Mahmut Burhankulu, BBP Genel Sekreteri Üzeyir Bulut'tan oluşan heyet ile videokonferans yöntemiyle bayramlaştı.
Kaynak: AA